Актобе стал шестым направлением Azerbaijan Airlines в Казахстане - ФОТО

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, выполнила первый рейс из Баку в Актобе. Теперь авиакомпания связывает столицу Азербайджана прямыми рейсами с шестью городами Казахстана.

Полеты по маршруту Баку–Актобе–Баку выполняются трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Новое авиасообщение делает деловые и туристические поездки более удобными и создает дополнительные возможности для развития связей между двумя странами.

Актобе — крупный промышленный и экономический центр на западе Казахстана. Помимо деловых возможностей, регион привлекает путешественников своей историей и природой. Здесь находятся меловые горы Актолагай, пески Бархан, Каргалинское водохранилище, исторические памятники и места паломничества. Новый маршрут подойдет как для рабочих поездок, так и для знакомства с западным Казахстаном.

Актобе стал третьим новым направлением AZAL в Казахстане в этом году после Шымкента и Атырау. Расширяя присутствие в Центральной Азии, национальный авиаперевозчик Азербайджана также предлагает пассажирам из Казахстана больше вариантов путешествий со стыковкой в Баку по своей международной маршрутной сети.

Билеты доступны на официальном сайте и в мобильном приложении Azerbaijan Airlines, а также в офисах продаж авиакомпании и аккредитованных туристических агентствах.