В некоторых районах прошли дожди, наблюдались грозы

Обнародованы показатели фактической погоды на 9 часов утра 17 сентября.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, в большинстве районов погода в основном была без осадков. Однако в вечерние и ночные часы в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные ливни, наблюдались грозы.

Количество выпавших осадков составило в Балакене до 15, Сарыбаше (Гах) – 12, Загатале – 8, Губе, Гусаре – 3, Нафталане, Исмаиллы – до 1 миллиметра.

В Шамкире, Хызы, Шахдаге, Сабирабаде, Лерике наблюдался туман. Видимость была ограничена до 500 метров.