Трамп считает, что Иран хочет заключить с ним сделку

Президент США Дональд Трамп вновь предположил, что скоро может завершить конфликт с Ираном.

«Надеюсь, мы приближаемся к завершению войны. Иран хочет заключить сделку; посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он журналистам в Северной Каролине.

Ранее Трамп предполагал, что может достигнуть соглашения с Тегераном либо сразу после намеченных на начало ноября промежуточных выборов в США, либо даже незадолго до голосования.

Источник: Интерфакс