Ильхам Алиев: Тюркский мир сегодня вступил в этап своего подъема

Сегодня Тюркский мир вступил в этап своего подъема: атмосфера мира, спокойствия и стабильности, господствующая в этих странах, а также успешно продолжающиеся процессы развития - это великое достижение народов и государств.

Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам V заседания секретарей Советов безопасности стран-членов Организации тюркских государств.

«Наши братские народы сплочены в прочную семью общими этническими корнями, языком, культурой и традициями. Организация тюркских государств, институционализировавшая наш естественный союз, является ярким примером единства и эффективного взаимодействия наших дружественных и братских стран, расположенных на обширном географическом пространстве и обладающих колоссальным политическим и экономическим потенциалом», - говорится в обращении.

Ильхам Алиев отметил, что победа Азербайджана в Карабахе заложила основу новой геополитической реальности в регионе.

«Эта Победа одновременно создала условия для реализации исторического окна возможностей - Зангезурского коридора, связывающего наши страны в экономическом, логистическом и стратегическом отношениях», - подчеркнул глава государства.

Он выразил признательность тюркским странам за поддержку, оказанную в реконструкции и восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

«Наша нерушимая дружба и братство сегодня являются ключевыми факторами, обусловливающими растущий международный авторитет и потенциал нашей единой семьи - Организации тюркских государств, а также превращение Организации в один из мощных геополитических центров мира», - говорится в обращении.