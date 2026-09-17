В Агджабеди приостановили эксплуатацию газонаполнительной станции - ФОТО - ВИДЕО

Государственное агентство по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному делу Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в пределах своих полномочий в направлении обеспечения безопасности в промышленности и на горных предприятиях.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в этих рамках инспекторы агентства провели плановую проверку на газонаполнительной станции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Ганбарову Гюлмалы Гянджалы оглу, которая функционирует в селе Ашагы Авшар Агджабединского района, передает 1news.az.

В ходе проверки выяснилось, что на установленных на газонаполнительной станции двух емкостях для сжиженного газа не была проведена периодическая проверка предохранительных клапанов, а также не был осуществлен технический осмотр самих емкостей.

Учитывая, что выявленные недостатки невозможно устранить немедленно, а также создаваемую ими угрозу для жизни и здоровья человека, сотрудники агентства приостановили эксплуатацию газонаполнительной станции, а один экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, был предоставлен предпринимателю.