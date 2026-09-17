Хикмет Гаджиев: Реваншисты и диаспора все еще пытаются подорвать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Баку предупреждает, что реваншистские силы в Армении и армянская диаспора все еще сильны и пытаются подорвать исторический мирный процесс с Азербайджаном.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках своего участия в Арабском медиафоруме в Дубае, сообщает Euronews.

По его словам, мир достигается с большим трудом, и армянское руководство также должно работать над подготовкой своего народа к миру: «Мы выиграли войну и также побеждаем в мире — это тяжелая борьба».