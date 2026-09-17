Хикмет Гаджиев: Азербайджан сталкивается с дезинформацией международных структур даже после достижения мира

Даже после достижения мира Азербайджан сталкивается с дезинформацией со стороны международных структур.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках своего участия в Арабском медиафоруме в Дубае, сообщает Euronews.

«Один из таких институтов — Европейский парламент, который не является частью решения, он — часть проблемы. Мы находимся в процессе построения регионального мира, но Европарламент преследует совершенно иную повестку. Его резолюции направлены на подрыв мирного процесса в нашем регионе», — подчеркнул он.

Хикмет Гаджиев констатировал, что в антиазербайджанских кампаниях задействованы также некоторые западные СМИ.

По его словам, европейская политика в отношении Южного Кавказа не должна основываться исключительно на одностороннем подходе: «Она должна охватывать весь регион посредством сбалансированного сотрудничества со всеми странами региона».

Политика ЕС должна быть направлена на построение концепции нового партнерства, а не на возведение разделительных линий, добавил он.

Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан вносит свой вклад в энергетическую безопасность Европы, а Средний коридор может еще больше сблизить Азербайджан и ЕС.