Пассажиры автобуса №65 были вынуждены выйти из-за поломки - ВИДЕО
В Баку автобус маршрута №65, принадлежащий компании «Халиг Фаигоглу», остановился возле бизнес-центра Caspian Plaza из-за разрядившегося аккумулятора.
По имеющейся информации, транспортное средство не смогло продолжить движение после того, как аккумуляторная батарея полностью разрядилась.
Пассажирам пришлось покинуть автобус и ожидать другой транспорт, чтобы продолжить поездку.
Обстоятельства произошедшего и причины разрядки аккумулятора уточняются.
Источник: BakuEs
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