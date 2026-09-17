Пассажиры автобуса №65 были вынуждены выйти из-за поломки - ВИДЕО

В Баку автобус маршрута №65, принадлежащий компании «Халиг Фаигоглу», остановился возле бизнес-центра Caspian Plaza из-за разрядившегося аккумулятора.

По имеющейся информации, транспортное средство не смогло продолжить движение после того, как аккумуляторная батарея полностью разрядилась.

Пассажирам пришлось покинуть автобус и ожидать другой транспорт, чтобы продолжить поездку.

Обстоятельства произошедшего и причины разрядки аккумулятора уточняются.

Источник: BakuEs