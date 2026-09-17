Ружье рядом с телом: загадочное происшествие в Загатальском районе

В Загатальском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.

По информации АПА, происшествие произошло в утренние часы в селе Даначы.

Тело 77-летнего жителя села Ибрагима Ахмед оглу Бабаева с тяжелыми ранениями, полученными в результате выстрела из огнестрельного оружия, было обнаружено его близкими.

С места происшествия в качестве вещественного доказательства изъято охотничье ружье.

По факту прокуратура Загатальского района проводит расследование.