Ружье рядом с телом: загадочное происшествие в Загатальском районе
В Загатальском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями.
По информации АПА, происшествие произошло в утренние часы в селе Даначы.
Тело 77-летнего жителя села Ибрагима Ахмед оглу Бабаева с тяжелыми ранениями, полученными в результате выстрела из огнестрельного оружия, было обнаружено его близкими.
С места происшествия в качестве вещественного доказательства изъято охотничье ружье.
По факту прокуратура Загатальского района проводит расследование.
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