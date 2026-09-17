Рождаемость в Азербайджане продолжает снижаться

В Азербайджане за январь-июль 2026 года было зарегистрировано 48 954 рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный комитет статистики, данные приведены в материалах, отражающих основные макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-август.

При этом уровень рождаемости в стране продолжил снижаться. В расчете на 1000 человек населения показатель за первые семь месяцев года составил 8,2 против 9,2 за аналогичный период 2025 года.

Среди зарегистрированных новорожденных 53,4% составили мальчики, 46,6% - девочки.

В 1 696 случаях на свет появились двойни. Еще 60 зарегистрированных рождений пришлись на тройни.

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