Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за «клевету на армию»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за лишение гражданства тех, кто «клевещет на солдат» израильской армии.

В видеообращении, выпущенном в свете скандала вокруг фильма NAZA (NAZA, 2026) о действиях израильских военных в Газе, он сообщил, что намерен в ближайшее время представить два законопроекта, устанавливающие соответствующие наказания.

Говоря о фильме, удостоенном награды на недавнем Венецианском фестивале и вызвавшем большой общественный резонанс во всем мире, Нетаньяху выразил мнение, что картина «изображает офицеров и солдат Армии обороны Израиля военными преступниками» и наносит «огромный ущерб Государству Израиль и солдатам» его армии.

«Пришло время навести порядок. Я намерен уже сейчас внести два правительственных законопроекта. Первый: лишение гражданства тех, кто клевещет на солдат Армии обороны Израиля. Второй: удар по карману. Сумма компенсации за клевету, которую с них можно взыскать, увеличивается в 20 раз. Ударить и по карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас», — сказал Нетаньяху.

Премьер добавил, что ожидает поддержки этих двух законопроектов от всех фракций Кнессета (парламент), «которые заявляют о поддержке сионистской идеи», в том числе от оппозиции.

Фильм NAZA рассказывает о массовой гибели палестинцев в ходе боевых действий в секторе Газа. Картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, проходившем со 2 по 12 сентября. Это была единственная документальная лента в основном конкурсе. Ее сняли режиссеры Юваль Абрахам и Рахель Шор. Абрахам ранее выступил соавтором документальной ленты «Нет другой земли» (No Other Land, 2024) об израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, удостоенной премии «Оскар».

В фильме собраны анонимные интервью израильских военных, которые рассказывают о том, как «гражданские жертвы» сразу закладываются в операции израильской армии против вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа. Название картины — латинизированная форма акронима на иврите, производного от военного термина «незек агави», что в переводе означает «сопутствующий ущерб».