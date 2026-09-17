В Азербайджане суд лишил наследства сына за жестокое обращение с матерью

В Билясуварском районном суде рассмотрено гражданское дело по иску матери о лишении сына права на получение в будущем обязательной доли в наследстве.

Об этом АПА сообщили в Билясуварском районном суде.

Сообщается, что, согласно обстоятельствам дела, истица заявила, что ее сын на протяжении длительного времени грубо и неуважительно относился к ней, семейные отношения серьезно ухудшились, и потребовала лишить его права на получение в будущем обязательной доли в принадлежащем ей имуществе. Ответчик, в свою очередь, не признал предъявленные требования, заявив, что конфликт с членами семьи возник из-за вопроса продажи имущества.

Билясуварский районный суд изучил объяснения сторон по делу, показания свидетелей, документы, связанные с обращениями в органы полиции, аудиозаписи и другие доказательства.

Суд отметил, что, хотя законодательство признает право детей, родителей и супругов на обязательную долю в наследстве, при наличии определенных оснований наследодатель еще при жизни может обратиться в суд с требованием лишить лицо этого права.

Оценив в совокупности доказательства по делу, суд установил наличие длительных конфликтов между сторонами и расценил поведение ответчика по отношению к матери как умышленно жестокое обращение с наследодателем. Суд также отметил, что семейные отношения основываются на таких ценностях, как взаимная забота, уважение и почтение, а в рассматриваемом случае морально-нравственные отношения между сторонами были серьезно нарушены.

В решении также подчеркивается, что, хотя институт обязательной доли в наследстве служит защите интересов близких членов семьи, это право не носит абсолютного характера. При наличии предусмотренных законом оснований наследодатель еще при жизни может обратиться в суд с требованием лишить соответствующего лица права на обязательную долю.

Суд отметил, что семейные отношения не ограничиваются лишь юридическими родственными связями, но также включают такие морально-нравственные ценности, как взаимная забота, уважение и почтение. На основании совокупности исследованных доказательств суд пришел к выводу, что в данном конкретном случае эти отношения были серьезно нарушены.

Решением Билясуварского районного суда иск был удовлетворен, и ответчик был лишен права на получение в будущем обязательной доли в имуществе, принадлежащем его матери. Согласно решению, лишение права на получение обязательной доли вступит в силу с момента открытия наследства.