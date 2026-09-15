В МИД РФ высказались о судьбе военной базы в Армении

Обращений о выводе российской военной базы из Армении не поступало, а представить здесь французских военнослужащих сложно хотя бы из-за географической удалённости.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам Галузина, Москва исходит из того, что российская военная база является важным элементом архитектуры безопасности Армении и Южного Кавказа. При этом реальной альтернативы ей пока не просматривается.

Россия, в свою очередь, готова обсуждать продолжение сотрудничества с Арменией в сфере обороны и безопасности, в том числе в рамках предложенной премьер-министром Николом Пашиняном «инвентаризации» двусторонних отношений.

Источник: Sputnik Армения