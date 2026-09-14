Крушение самолета в Германии: никто не выжил

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета на поле недалеко от Эркеленца в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Как сообщает Welt со ссылкой на представителя полиции района Хайнсберг, никто из находившихся на борту не выжил. Самолет потерпел крушение в понедельник около 11:20 (13:20 по бакинскому времени) на поле возле деревни Эркеленц-Гердерат.

На месте происшествия были обнаружены полностью разрушенные обломки самолета «Сесна». Информация о членах экипажа и причинах аварии пока не раскрывается.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыли сотрудники Федерального управления воздушной навигации, а также пожарные и полиция.