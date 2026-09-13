Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 14 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем — 26-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью ожидается на уровне 70-75%, днем — 45-50%.

В районах Азербайджана прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем — 28-33 градуса тепла, в горах ночью — 8-13, днем — 20-25 градусов тепла.