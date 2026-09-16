В сети появились сообщения о госпитализации Си Цзиньпина

Согласно распространяющейся информации, во время саммита БРИКС в Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин якобы потерял сознание, после чего ему оказали медицинскую помощь.

В связи с чем китайский лидер досрочно завершил визит и специальным самолетом вернулся в Китай.

Об этом написал в своей соцсети Х председатель Китайской демократической партии Се Ваньцзюнь.

Он сообщил, что после прибытия в Пекин Си Цзиньпина якобы доставили в Пекинскую больницу № 301. Распространяющиеся сообщения утверждают, что врачи диагностировали у него тяжелый ишемический инсульт.

«Поскольку Си Цзиньпин якобы опасался, что индийская сторона получит информацию о состоянии его здоровья, он отказался от экстренного лечения в индийской больнице и решил вернуться в Пекин специальным самолётом для лечения. Из-за отсутствия возможности провести операцию во время полёта медицинская команда, как утверждается, могла проводить только консервативное лечение и поддерживать его жизненные функции. В результате Си Цзиньпин, предположительно, потерял драгоценное время для экстренной помощи и хирургического вмешательства. В Пекинской больнице № 301, даже если лечение Си Цзиньпина будет возможно с помощью операции, существует большая вероятность того, что у него останутся серьёзные последствия.

В настоящее время власти Пекина, как утверждается, ещё не могут подтвердить, успеет ли Си Цзиньпин восстановиться до запланированного визита в США. Поэтому, согласно этому сообщению, власти Пекина пока ожидают развития ситуации и решают, потребуется ли отменить визит в США, запланированный на конец сентября», — пишет Се Ваньцзюнь.

Ранее сообщалось о запланированной на конец сентября встрече Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.