Lynk & Co отзывает почти 93 тысячи автомобилей из-за неисправности

Компания Zhejiang Geely Automobile Co., Ltd. отзывает 74 037 автомобилей Lynk & Co из-за возможного повреждения силовой микросхемы в лидарах. Одновременно по той же причине отзываются 18 878 автомобилей Galaxy M9 — в общей сложности отзыв затронул почти 93 тысячи машин двух брендов и пяти моделей.

Об отзыве автомобилей Lynk & Co объявило 21 августа Главное государственное управление по регулированию рынка Китая. Отзыв охватывает машины, выпущенные с 8 января 2025 года по 12 декабря 2025 года, в том числе модели Lynk & Co 900, Lynk & Co 10 EM-P, Lynk & Co 07 и Lynk & Co 08.

Причиной названы производственные отклонения у поставщика: силовая микросхема внутри части лидаров могла быть повреждена в процессе изготовления. Дефект способен привести к недостаточному распознаванию отдельных объектов, предупреждению о них или реагированию на них при работе комбинированных систем помощи водителю, что в экстремальных условиях создаёт угрозу безопасности. Lynk & Co обязалась бесплатно заменить неисправные лидары.

Как сообщает Jiemian News, совокупные розничные продажи этих четырёх моделей в 2025 году составили 147 800 машин, то есть отзыв затронул примерно половину из них. По данным издания, лидары для этих моделей Lynk & Co поставляла компания RoboSense, продукция которой используется в автомобилях брендов Zeekr, Lynk & Co и Galaxy.

Отзыву предшествовали жалобы владельцев, число которых росло несколько месяцев. С июня пользователи сообщали о предупреждениях об отказе переднего лидара и последующей блокировке функций помощи водителю высокого уровня. Многие владельцы жаловались на отсутствие прозрачности со стороны дилерских центров 4S, часть которых поначалу объясняла сбои загрязнением лобового стекла.

Один из владельцев Lynk & Co 10 EM-P, столкнувшийся с двумя отказами за год, заявил, что больше не решается пользоваться системами помощи водителю на городских дорогах, опасаясь внезапного сбоя.

Вопросы вызвало и послепродажное обслуживание: владельцы сообщали о разных компенсациях — от единичных сервисных купонов до пожизненной гарантии или бонусных баллов. Замена лидара требует частичного демонтажа обшивки крыши, и автовладельцы опасаются появления посторонних звуков в салоне, проблем с герметичностью и снижения стоимости машины при перепродаже.

Продажи Lynk & Co в июле сократились на 40 процентов в годовом выражении. За первые семь месяцев года совокупные продажи составили 160 600 автомобилей — менее 40 процентов от годового целевого показателя в 400 тысяч машин.