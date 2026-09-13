БРИКС в Нью-Дели: от расширения — к практическому сотрудничеству

12 сентября в Нью-Дели завершился первый день XVIII саммита БРИКС. Встреча проходит под председательством Индии и в год 20-летия объединения. Главный итог первого дня — принятие Нью-Делийской декларации, в которой участники зафиксировали общие позиции по реформе глобального управления, международной торговле, санкциям, финансовому сотрудничеству и использованию национальных валют.

На фоне сохраняющейся напряженности в мировой политике саммит стал для расширившегося БРИКС проверкой на способность вырабатывать совместные решения. В декларации страны подтвердили приверженность принципам суверенного равенства, взаимного уважения, солидарности, демократии, открытости, инклюзивности, сотрудничества и консенсуса, а также выступили за более широкое представительство стран Глобального Юга в международных институтах.

За два десятилетия БРИКС заметно изменил свое положение на мировой арене. Как отметил в комментарии 1news.az российский эксперт, кандидат политических наук, главный редактор журнала «Русская политология» Андрей Горохов, за это время объединение прошло путь от дискуссионного клуба до самостоятельного макроэкономического центра силы.

«БРИКС сегодня — это не идеологический союз, а архитектура общих интересов и философия развития в условиях многополярного мира: расчёты в национальных валютах, совместные инфраструктурные проекты, а главное — отсутствие санкционного диктата.

Именно в этом и заключается суть привлекательности БРИКС для Глобального Юга. На фоне тарифных войн, разрыва логистических цепочек и растущей фрагментации мировой экономики БРИКС предлагает то, чего давно не дает Запад, — сотрудничество без предварительных политических условий и диктата. Для большинства стран многополярного мира, особенно для стран Глобального Юга, это сегодня единственная реальная альтернатива», — отметил эксперт.

Одним из центральных направлений стало реформирование мировой системы управления. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал не откладывать реформу Совета Безопасности ООН и предложил подготовить десять предложений, которые должны лечь в основу дорожной карты реформ БРИКС.

«Нынешняя структура мирового управления напоминает пирамиду: власть и принятие решений сосредоточены на вершине, тогда как нижние уровни занимают страны, на которых эти решения сказываются, но которые не могут влиять на их формирование», — заявил Моди.

По его словам, эту модель необходимо превратить в «платформу партнерства», где страны Глобального Юга смогут не только исполнять уже существующие правила, но и участвовать в их формировании. Особое внимание индийский премьер также уделил искусственному интеллекту, киберпространству, космосу, биотехнологиям и другим критически важным технологиям.

Именно расширение роли Глобального Юга стало одним из лейтмотивов первого дня. При этом Нью-Дели стремится сохранить БРИКС как площадку для взаимодействия, а не превращать его в военно-политический или антизападный блок.

Как отметил в комментарии 1news.az индийский эксперт, доцент кафедры современной истории и международных отношений Департамента гуманитарных и социальных наук Университета интегральных исследований в Лакхнау Хваджа Даниш Хамид, Индия рассматривает объединение именно в таком ключе:

«Индия рассматривает БРИКС как платформу для укрепления стратегической автономии и усиления голоса Глобального Юга, а не как антизападный блок. Ключевыми приоритетами Индии являются экономическое сотрудничество, реформирование глобальных институтов, развитие технологий, энергетическая и продовольственная безопасность, а также борьба с терроризмом».

Дедолларизация: речь не о единой валюте

В экономической части декларации отдельное значение имеет дальнейшая работа над трансграничными платежами и расчетами в национальных валютах. Страны БРИКС подтвердили намерение изучать совместимость платёжных каналов и финансовых информационных систем, а Новый банк развития призвали расширять финансирование в национальных валютах.

При этом речь не идет о создании единой валюты БРИКС. Индия ранее последовательно выступала против такой модели, предпочитая постепенную диверсификацию расчетов.

Таким образом, дедолларизация в нынешнем формате БРИКС подразумевает прежде всего снижение зависимости от доллара, а не его одномоментное вытеснение из мировой экономики.

«Дедолларизация не обязательно означает отказ от доллара или стремление его уничтожить; речь скорее идет о снижении зависимости от него. Для развивающихся держав, особенно в рамках БРИКС, это попытка добиться большей финансовой и стратегической автономии в условиях формирующегося многополярного мира», — пояснил индийский эксперт.

Российская сторона делает на этом направлении акцент на создании самостоятельной финансовой инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин напомнил о российских предложениях по независимой платежной и расчетно-депозитарной инфраструктуре, инвестиционной платформе, перестраховочному механизму и зерновой бирже БРИКС.

Российский эксперт, политолог и преподаватель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Фархад Ибрагимов отметил, что нынешний саммит отличается от предыдущих переходом от простого расширения объединения к попытке выстроить практические механизмы сотрудничества.

«Главное значение нынешнего саммита заключается в том, что многополярность окончательно перестаёт быть теоретической конструкцией и превращается в политическую и экономическую практику. Страны БРИКС уже обсуждают не только общие принципы нового миропорядка, но и вполне конкретные механизмы, а именно расширение расчётов в национальных валютах, сопряжение платёжных систем, увеличение финансирования в местных валютах через Новый банк развития, укрепление устойчивости торговых и энергетических цепочек», — отметил он.

Торговля, санкции и глобальная экономика

Ещё одним важным положением Нью-Делийской декларации стал призыв отменить односторонние и вторичные санкции, которые, по мнению участников, противоречат международному праву и Уставу ООН. Одновременно страны выступили против роста односторонних тарифных и нетарифных мер, способных нарушить мировую торговлю и глобальные цепочки поставок.

В документе также подтверждена необходимость реформирования международных институтов и создания более справедливой системы глобального управления. БРИКС выступил за более широкое участие развивающихся государств в принятии решений, в том числе в ООН, и поддержал стремление африканских стран получить постоянное представительство в Совете Безопасности.

Международная повестка

Нью-Делийская декларация охватывает и вопросы международной безопасности. Участники выразили обеспокоенность ростом рисков ядерного конфликта, увеличением военных расходов и общей фрагментацией международной системы.

Отдельный блок посвящен ситуации на Ближнем Востоке. Страны БРИКС призвали снизить напряженность, обеспечить защиту гражданского населения и инфраструктуры и продолжать поиск долгосрочного решения дипломатическими средствами. В документе также подтверждена поддержка полноправного членства Палестины в ООН.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдельно выступил за политическое урегулирование кризисов на Ближнем Востоке и призвал к прекращению огня, уважению суверенитета государств и диалогу.

В экономической части участники также договорились продолжать работу над устойчивыми цепочками поставок, в том числе критически важных минералов, расширять сотрудничество в сфере технологий и ИКТ. В декларации отмечены как возможности искусственного интеллекта для устойчивого развития, так и риски, связанные с искажением знаний, культурного наследия и ценностей.

Что показал первый день

Главное отличие нынешней встречи от предыдущих саммитов — изменение самой задачи БРИКС. После расширения объединения его участникам теперь необходимо не столько обсуждать дальнейшее увеличение числа членов, сколько добиться эффективного взаимодействия между уже входящими в него государствами.

При этом различия между странами никуда не исчезли. Особенно показательно это в финансовой повестке: внутри БРИКС нет единого подхода к масштабам дедолларизации, однако существует согласие относительно необходимости расширять расчеты в национальных валютах и создавать более устойчивые трансграничные финансовые механизмы.

По оценкам наших экспертов, именно способность находить компромиссы при сохраняющихся разногласиях стала одним из главных результатов встречи.

«Принципиально важно и то, что участники выступили против односторонних санкций и торговых ограничений, одновременно подтвердив необходимость реформирования МВФ, Всемирного банка и ВТО. Речь идёт не о создании ещё одного закрытого блока и не о механическом противостоянии Западу. БРИКС предлагает более представительную модель глобального управления, в которой государства мирового большинства получают право участвовать в выработке правил, а не только выполнять решения, принятые без них», — подчеркнул Фархад Ибрагимов.

Таким образом, первый день саммита в Нью-Дели продемонстрировал стремление БРИКС перейти от политических деклараций к конкретным инструментам сотрудничества — прежде всего в финансах, торговле, технологиях и международном управлении. Нью-Делийская декларация зафиксировала общую позицию по ключевым вопросам, однако дальнейший результат будет зависеть от того, насколько заявленные механизмы удастся реализовать на практике.

На этом работа лидеров не завершается: 13 сентября в Нью-Дели состоится второй день саммита, в рамках которого участники продолжат обсуждение практических шагов по реализации достигнутых договоренностей и проведут встречи со странами-партнёрами. По итогам индийского председательства эстафета перейдет к Китаю: в 2027 году Пекин примет XIX саммит БРИКС, открывая следующий этап развития объединения.