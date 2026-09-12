Президент Ирландии заявила Трампу о недопустимости «нормализации войны»

Президент Ирландии Кэтрин Коннолли в ходе переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявила о недопустимости «нормализации войны и геноцида».

Как передает 1news.az со ссылкой на Reuters, об этом сообщает канцелярия президента Ирландии по итогам встречи.

«Мы живем в мире, существованию которого угрожают война и изменение климата, которые неразрывно связаны между собой. Я выразила твердое мнение ирландского народа о том, что нормализация войны и геноцида недопустима», - говорится в заявлении.

Она также заявила американскому лидеру, что ирландский народ решительно поддерживает всех тех, кто борется за мир во всем мире.

«Во время их обсуждения ситуации в Северной Ирландии президент Коннолли отметила вклад, внесенный Соединенными Штатами в мирный процесс», - говорится в пресс-релизе президентской канцелярии.

Ранее Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине заявил, что хотел бы увидеть страну объединенной, и выразил уверенность в том, что объединение Северной Ирландии и Ирландской республики в конечном итоге произойдет. По его словам, объединение стало бы "фантастической вещью", однако Великобритания, очевидно, также должна будет высказать свою позицию по этому вопросу.