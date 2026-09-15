Хикмет Гаджиев: Конфликт Ирана и США можно решить дипломатией

Гаджиев отметил, что Азербайджан, несмотря на сохраняющуюся региональную напряженность, считает дипломатическое урегулирование конфликта между Ираном и США возможным.

По его словам, Баку поддерживает переговоры и готов содействовать снижению напряженности в регионе.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью NewsMax.

Отдельно помощник президента Азербайджана охарактеризовал отношения Баку с Израилем как стратегическое партнерство. По его словам, сотрудничество двух стран охватывает оборону и технологии, образование, сельское хозяйство, энергетику, торговлю и вопросы безопасности.

Гаджиев также подчеркнул исторические связи между еврейской общиной и Азербайджаном. «Я более чем горд заявить, что в моей стране не было ни единого случая антисемитизма, а еврейская община ведет яркую и динамичную жизнь в Азербайджане», — заявил он.

Касаясь войны РФ против Украины, Гаджиев заявил, что Баку поддерживает исторические отношения с обеими странами и рассматривает происходящее как трагедию.

Он высоко оценил усилия Трампа по поиску урегулирования путем переговоров и заявил, что способность Алиева поддерживать диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским может сделать Азербайджан полезным, если стороны обратятся к нему за помощью.

«Если от Азербайджана что-либо потребуется… мы готовы внести свой вклад и оказать поддержку», — подчеркнул Гаджиев.