Бахрейн отказался участвовать во встречах с Ираном до восстановления отношений

Бахрейн не станет участвовать в министерской встрече по ситуации в Ормузском проливе и принимать участие в каких-либо коллективных встречах с Ираном до восстановления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в заявлении МИД королевства.

«В свете сообщений в СМИ и социальных сетях о предполагаемой встрече министров по ситуации в Ормузском проливе МИД разъясняет, что Королевство Бахрейн не будет участвовать в ней, а также не будет стороной каких-либо коллективных встреч с участием Ирана до восстановления дипломатических отношений между двумя странами», — говорится в тексте. В ведомстве отметили, что ранее официально сообщили об этой позиции представителям Омана по дипломатическим каналам. При этом в МИД подчеркнули, что его решение не умаляет признательности в отношении усилий Омана и его приверженности диалогу как способу урегулирования разногласий.

14 сентября в Омане должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел стран региона Персидского залива. 11 сентября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил участие в ней иранской стороны. По его словам, на встрече, помимо региональных вопросов, будут обсуждаться результаты ирано-оманских переговоров по определению безопасных маршрутов для коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Источник: ТАСС