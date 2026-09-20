Сергей Рябков: новая встреча РФ и США пройдет в ближайшие недели

Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости.

«В ближайшие недели (планируется встреча. — Ред.)», — сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется следующая встреча по устранению взаимных раздражителей.

По словам высокопоставленного российского дипломата, встречи такого рода приобрели в известной степени регулярный характер.

«Мы считаем, что это полезно. Другое дело, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее мы от этого не отказываемся, мы будем дальше двигаться», — сказал Рябков.

В конце июня Рябков сообщал, что диалог между РФ и США по устранению раздражителей в отношениях находится сейчас в застое, но возможны новые консультации экспертов до конца лета. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сроки следующего контакта РФ — США по устранению двусторонних раздражителей в отношениях прорабатываются.