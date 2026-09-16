Древние монастыри Кавказской Албании – они хранят историю, которая уходит вглубь веков и не нуждается в современных перелицовках.

Есть они и на карабахской земле, храня память о том, что позже старательно пытались стереть. Но камень не забывает то, что создавалось здесь поколениями – именно поэтому высеченную на нем летопись невозможно перечеркнуть новыми надписями и чужими толкованиями.

Сегодня, на фоне восстановления исторической справедливости в Карабахе, принципиально важно обратиться к его подлинному духовно-культурному пласту - многовековому наследию Кавказской Албании. Игнорирование или попытки искажения этого пласта разбиваются о неопровержимые данные академической науки, первоисточники и саму неизменяемую географию региона.

Фундамент истории

Географическая и историческая реальность региона бескомпромиссна - Карабах во все времена являлся неотъемлемой частью Кавказской Албании, а в последующем — различных азербайджанских государств. Ни один серьезный историк не берется оспаривать тот факт, что пространство между Курой и Араксом было колыбелью албанского этноса, со временем превратившись в духовный центр и основную резиденцию Албанской церкви.

Тысячелетнее политическое существование Албании строилось на тонком дипломатическом балансе. Албания около тысячи лет сохраняла свое политическое существование, лавируя между империями. Ярким примером тому служит деятельность албанского правителя Джаваншира, который для сохранения независимости проводил сбалансированную политику между соседними империями и выступал посредником между ними. Что особенно важно – он выступал от имени Албании, а не Армении.

Даже после того, как в начале VIII века Арабский халифат упразднил независимость Кавказской Албании, династия албанских правителей сумела сохранить и возродить государственность на более компактной территории. Историческим подтверждением тому служит албанское феодальное государство, сформированное в Карабахе.

Золотой век и духовная автономия

Период IX–XIII веков ознаменовался блестящим возрождением албанской государственности, национальной культуры и традиций. Так, при правителе Гасане Джалале Довла развернулось строительство монументального Гянджасара – одного из шедевров албанского христианского зодчества.

О беспрерывности этой идентичности свидетельствует «Албанская хроника» богослова Мхитара Гоша, а также труды Моисея Каланкатуйского, описавшего историю Албании. Примечательно, что сам Моисей Каланкатуйский с гордостью подчеркивал свое происхождение из албанской области Утик, расположенной в Кура-Aраксинской низменности.

Устойчивость этого самосознания и идентичности прослеживается вплоть до Нового времени. В XVIII веке христиане Карабаха в послании русскому царю Петру I именовали себя агванами удинского этноса. В то же время карабахские мелики в письме князю Потемкину прямо заявляли о себе как о прямых потомках албанских монархов. В этот же период также была написана краткая история Албании.

Сама топонимика региона не знала армянских корней - она отражала полиэтничный мозаичный уклад, где доминировали местные племена, включая тюркские. После прихода арабов название Албании приобрело форму «Агван», и – что важно - она никогда не именовалась Хаястаном.

Название «Арцах» также восходит к древним албанским корням – так называлась албанская провинция. Впервые это название встречается в «Авесте» - священной книге зороастризма. По сей день в регионе встречаются топонимы агванского происхождения. Объективность этих связей подтверждали и независимые исследователи, в частности армянский ученый Иосиф Орбели, труды которого позже подверглись уничтожению за неудобную правду.

Неслучайно и то, что титул албанского правителя Гасана Джалал Довла в летописи Гянджасара обозначен как «атабек» - титул, принадлежавший тюркским и албанским элитам, но чуждый армянской традиции.

Кавказская Албания обладала собственной уникальной идентичностью, политическим единством, религиозной автономностью, культурой и алфавитом. В 1938 году во время раскопок близ Мингячевира был обнаружен оригинальный 52-буквенный албанский алфавит, созданным на основе гаргарского языка. На этом языке албанцы говорили и писали вплоть до арабского нашествия, не используя армянских лингвистических матриц. Однако последующие столетия - с VIII века и по начало XX века – столкнулись с системным уничтожением албанских письменных источников, документов, художественных произведений - словно сама история вела безжалостную ревизию.

Тем не менее генетически подавляющее большинство албанцев слилось с коренными тюркскими племенами, составив прочный фундамент этногенеза азербайджанского народа, который выступает законным преемником этой древней культуры. Занимая почетное место среди предков современных азербайджанцев, они заложили основу для исторической преемственности, благодаря чему именно азербайджанский народ сегодня выступает законным хранителем и преемником этого древнего культурного наследия.

На заре веков

Будучи первым государством на азербайджанских землях, Кавказская Албания в 313 году на государственном уровне приняла христианство, поощряя к этому и население. Происхождение албанской церкви уходит корнями в гораздо более ранний период.

Ученик апостола Фаддея - Елисей, назначенный албанским католикосом в Иерусалиме, заложил в селе Киш в Албании основы первой церкви, и в этом плане Албанская церковь, которая была напрямую связана с Иерусалимом, считается древнейшей церковью Южного Кавказа. Так, первые католикосы назначались Иерусалимом, а затем албанские священнослужители избирали их сами.

Албанская церковь сохраняла свое многовековое автономное существование. Албанский (Агванский) католикосат непрерывно существовал в течение пятнадцати веков. В различные периоды истории - с V века по XIX век - резиденциями албанских патриархов после Чолы и Барды были Гянджасар, а также Агоглан и Худавенгские монастыри Албанского патриархата.

Албанские католикосы носили титул патриарха – это один из высших иерархических санов в христианской традиции. На настенной надписи в Гянджасаре, датируемой 1240 годом, высечены слова: «В период патриаршества Нерсеса, католикоса албанцев». Это означает, что в тот период Албанская церковь была независимой и сохраняла свою автокефалию.

Однако этот многовековой институт был сломлен внешним административным произволом. В 1815 году царским указом должность албанского патриарха-католикоса была упразднена, а в 1836 году император Николай I подписал специальное «Положение», окончательно ликвидировавшее Гянджасарский патриархат. Отчаянное сопротивление албанского духовенства остались безрезультатными. Это привело к административной ассимиляции и причислению паствы Албанской церкви к армянскому конфессиональному пространству. А уничтожение в 1909-1910 годах уцелевших архивов Албанской церкви стал целенаправленным актом стирания неугодных следов.

Неизбежность истины

Методика присвоения албанского духовно-культурного наследия в Карабахе сопровождалась грубым вмешательством: на древние храмы навешивались каменные плиты с чужеродными надписями, а подвергалась изменению фасадная эпиграфика Гянджасара. На внешних стенах храма появились вставки из разноцветных плит с более поздними армянскими текстами.

В Худавенгском монастыре были уничтожены редкие фрески с изображениями правителей из рода Гасана Джалала. Симптоматичным финалом этого вандализма стал сентябрь 2023 года, когда покидавшие обитель армянские священники демонстративно вывезли с собой даже мощи святого Дади.

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Камни помнят все, и весят они больше, чем тома позднейших фальсификаций. И сколько бы ни предпринималось попыток переписать ландшафт и летописи региона, подлинное албанское христианское наследие Карабаха остается неотъемлемой главой великой Азербайджанской истории - истории, которую невозможно вытравить ни искусственными надписями, ни похищенными реликвиями.