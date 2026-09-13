Очередная двухдневная поездка аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатов в Карабах и Восточный Зангезур, прошедшая 11-12 сентября, вызвала предсказуемую, но от этого не менее показательную реакцию в Ереване.

Около 150 представителей из 58 государств и 9 международных организаций лично увидели Ханкенди, Шушу, Агдере и Кяльбаджар, своими глазами оценив масштаб восстановительных работ, возрождение гражданской инфраструктуры и объективную картину региона. Казалось бы, для любого государства, декларирующего стремление к добрососедству, фиксация международным сообществом стабильности и развития на границах должна становиться позитивным сигналом. Однако армянский медиапространственный сегмент встретил это событие привычным каскадом желчи, раздражения и заезженных штампов.

Стоит развернуть ленты армянских информационных агентств, профильных Telegram-каналов и блогосферы, как наружу прорывается вся глубина болей «многострадальцев». Любой официальный визит дипломатического корпуса в Шушу или Ханкенди неизменно клеймится ереванскими медиаресурсами как «визит на оккупированные территории», «пропагандистское шоу Баку» или «очередная дипломатическая махинация».

Особое желчное недовольство на этот раз вызвало посещение дипломатами древнего монастырского комплекса Гянджасар в Агдеринском районе. Армянские каналы взахлеб бросились публиковать иронию и пренебрежительные комментарии по поводу исторических экскурсий для послов, изощряясь в попытках оспорить сам факт присутствия международных представителей на азербайджанской земле. Отдельные блогеры и оппозиционные ресурсы договорились до того, что обвинили дипломатов из десятков стран мира в «соучастии», а руководство собственных дипломатических ведомств - в беспомощности пред лицом того, как мир шаг за шагом признает и закрепляет новую геополитическую реальность.

Эта истеричная реакция - не просто проявление информационной досады. Это ярчайший показатель того, что армянское общество и его политический класс до сих пор глубоко поражены вирусом реваншизма. Сколько бы в официальных кабинетах Еревана ни произносили ритуальных фраз о «миротворчестве», «согласовании пунктов договора» и «готовности к открытию коммуникаций», реальная коллективная бессознательность армянского медиаполя демонстрирует обратное. Там до сих пор категорически не способны принять тот фундаментальный факт, что Азербайджан полностью, окончательно и бесповоротно восстановил свой государственный суверенитет над всей законной территорией страны. Любая попытка подменить реальность ностальгическими мифами разбивается о простую истину, состоящую в том, что международное сообщество - от Европы до Азии - зафиксировало этот статус-кво и не оспаривает право Азербайджана на его исконные земли.

Именно этот болезненный разрыв между вымышленным миром армянских медиа и суровой реальностью лишний раз наглядно доказывает абсолютную обоснованность и логику жестких требований Азербайджана касательно проведения в Армении конституционного референдума. Баку настаивает на изменении армянского основного закона не из дипломатического каприза, а потому что прекрасно понимает, что нынешний мир был принят Ереваном исключительно под давлением военной и экономической безысходности. У Армении просто не оставалось иного выбора после разгрома ее оккупационного контингента. Однако подневольный мир, принятый верхушкой из-за отсутствия альтернативы, и осознанный мир, выбранный самим народом, - это абсолютно разные вещи.

Зафиксированные в действующей конституции Армении прямые ссылки на Декларацию о независимости, содержащую территориальные претензии к Азербайджану, - это не формальность, а заложенная мина под будущие поколения. И пока этот документ остается юридической основой армянского государства, любые заверения действующих властей Еревана стоят не дороже бумаги, на которой они напечатаны. Сегодняшний реакционный шум вокруг визита дипломатов в Карабах прямо подтверждает, что если завтра геополитическая конъюнктура изменится, армянское общество с легкостью подхватит лозунги о «реванше», поскольку ментально оно от них так и не отказалось.

Всенародный референдум по изменению конституции - это единственная лакмусовая бумажка, которая окончательно проявит реальные намерения армянского общества. Настало время сбросить маски и дать прямой ответ. Референдум покажет, готов ли армянский народ навсегда закрыть страницу территориальных претензий к Азербайджану, признать границу и стать полноценной частью региональной интеграции, либо же в умах граждан все еще теплятся опасные надежды на новый круг эскалации. Если армяне действительно хотят мира, о котором так громко вещают с трибун, у них не должно быть причин держаться за юридические формулировки, оспаривающие суверенитет Азербайджана.

А пока зарубежные дипломаты, прогуливающиеся по улицам Ханкенди и Шуши, своими шагами подписывают приговор прежней системе иллюзий. Азербайджан строит аэропорты, прокладывает тоннели и возвращает бывших вынужденных переселенцев к родным очагам. А Еревану рано или поздно придется сделать выбор: либо остаться заложником собственных исторических иллюзий и желчных постов в соцсетях, либо набраться мужества, пройти через референдум и доказать миру, что Армения действительно способна жить в мире без скрытых претензий и чужих территорий.