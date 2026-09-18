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Гринспан лидирует в новом голосовании по кандидатам на пост генсека ООН

First News Media22:40 - 18 / 09 / 2026
Гринспан лидирует в новом голосовании по кандидатам на пост генсека ООН

Генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан получила наибольшую поддержку членов Совета Безопасности ООН по итогам последнего предварительного голосования по кандидатам на пост генсека организации. Об этом сообщил ТАСС источник в ООН.

За продолжение участия Гринспан высказались девять членов Совбеза, пятеро выступили против, еще один не выразил мнения. На втором месте оказалась кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт с восемью голосами поддержки и шестью против, еще один член Совбеза воздержался от выражения позиции.

Далее следует экс-постпред Уганды при всемирной организации Олара Отунну, получивший пять голосов поддержки при семи голосах против и трех не определившихся. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси также получил пять голосов «за», однако восемь членов Совбеза выступили против его кандидатуры, еще двое не выразили мнения.

Бывший президент Сенегала Маки Саль получил пять голосов поддержки и девять голосов против, еще один член Совета Безопасности не обозначил свою позицию.

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