В Баку у мужчины изъяли 40 килограммов наркотиков

В Хазарском районе Баку сотрудники полиции задержали мужчину, у которого обнаружили 40 килограммов наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, задержание провели сотрудники первого отделения полиции Хазарского районного управления полиции в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств был задержан Мирза Гусейнов. В ходе оперативных мероприятий у него изъяли 40 килограммов наркотиков.

В ходе расследования установлено, что мужчина приобрел запрещенные вещества через гражданина иностранного государства, с которым познакомился в социальных сетях. Личность этого человека в настоящее время устанавливается.

По данным следствия, Гусейнов планировал доставить наркотические средства по различным адресам в Баку для последующего сбыта.

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