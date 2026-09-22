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Перед бесплатно работающими станциями метро организованы автобусные остановки – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:17 - Сегодня
Перед бесплатно работающими станциями метро организованы автобусные остановки – ФОТО

Перед станциями метро «Avtovağzal» и «Xocəsən», которые будут работать бесплатно с 23 сентября, организованы промежуточные остановочные пункты для автобусов.

Для удобства пассажиров, которые будут бесплатно пользоваться станциями метро «Avtovağzal» и «Xocəsən», AYNA определило эти станции в качестве промежуточных остановочных пунктов для регулярных маршрутов.

Этими остановками будут пользоваться автобусы маршрутов, следующих по дороге Баку -Сумгайыт в направлении столицы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AYNA.

В частности, перед станцией метро «Avtovağzal» (со стороны «Пирамиды») остановочный пункт для регулярных маршрутов разделён на три части. Для удобства пассажиров остановка обозначена соответствующими дорожными знаками.

Автобусы маршрутов №500, 503 и 508, следующие из города Сумгайыт и посёлка Джейранбатан, №119 и 135 - из города Хырдалан, №142, 525A и 525B - из села Масазыр, №114A и 114B - из посёлка Мушфигабад, №156 и 156A - из посёлка Хокмели, №158 - из посёлка Сулутепе, №159 - из посёлка Чичек, №170 - из посёлка Бинагады, а также №83A - из посёлка Баладжари будут делать здесь промежуточную остановку.

Для обеспечения удобного и беспрепятственного выезда автобусов обратно на дорогу Баку-Сумгайыт на территории организована специальная полоса движения.

В то же время для автобусов маршрута №130, следующих из посёлка Локбатан, и маршрута №102, следующих из посёлка Ходжасан, промежуточной остановкой определена станция метро «Xocəsən».

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