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Ереван хочет изменить отношения с Москвой, но не разрывать их

First News Media11:40 - Сегодня
Ереван хочет изменить отношения с Москвой, но не разрывать их

Отношения между Арменией и Россией нуждаются в трансформации, но это не должно привести к разрыву.

Такое мнение высказал глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян, выступая на форуме Apri Armenia.

По его словам, в Армении произошли события, которые свидетельствуют о том, что Россия не может быть гарантом безопасности республики. К тому же конфликт в регионе завершен, между Арменией и Азербайджаном установлен мир, считает Ханданян.

"Все эти обстоятельства необходимо учесть и привести наши отношения в соответствие с новой реальностью. Это не означает, что между Арменией и Россией должен случиться разрыв. Напротив, армяно-российские отношения обладают большим потенциалом для развития, но при условии, что РФ будет уважать суверенные решения Армении", – сказал парламентарий.

По его словам, Ереван продолжит обсуждать с Россией существующие проблемы, в том числе экономические вопросы, и пытаться решать их в спокойной атмосфере путем переговоров.

Как отметил депутат, Армении необходимо решить ряд ключевых стратегических задач, в частности связанных с разблокированием и открытием региональных инфраструктур. С этой точки зрения Еревану необходимо решить вопрос с железными дорогами, сказал Ханданян.

"С одной стороны, реализация программы TRIPP открывает большие возможности для разблокирования. С другой стороны, если TRIPP останется единственным действующим проектом с точки зрения разблокирования инфраструктур, то у нас возникнут проблемы", – заявил он.

По мнению парламентария, железнодорожная инфраструктура республики должна обеспечить связь Армении с внешним миром.

Он выразил надежду, что этот вопрос удастся решить с партнерами в дружественной и спокойной атмосфере.

Повестка армяно-российских отношений весьма обширна, и Ереван намерен работать по всем вопросам, включенным в нее, добавил глава парламентской комиссии.

Источник: Sputnik Армения

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