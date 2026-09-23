600 делегатов, более 100 стран: Баку усиливает международный диалог по безопасности

Современный мир вступил в фазу стремительных, сложнейших и зачастую непредсказуемых трансформаций.

Происходящая на наших глазах эрозия прежних институциональных механизмов, обострение геополитического соперничества и глубокий кризис доверия между ключевыми международными игроками ставят перед человечеством принципиальный вопрос: как сохранить стабильность в условиях, когда традиционные системы сдерживания дают сбой? В этой обстановке обеспечение национальной безопасности и поддержание международной стабильности становятся не просто приоритетом, а фундаментальным и неотложным условием выживания государств. Ответ на столь масштабные вызовы требует гибких, нешаблонных подходов и платформ, способных объединять участников вопреки политическим разногласиям. Таким центром глобального притяжения и координации усилий в очередной раз выступила столица Азербайджана, где проходит IV Бакинский форум по безопасности.

Организованное Службой государственной безопасности Азербайджана мероприятие на тему «Новые вызовы в архитектуре глобальной безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества против терроризма» собрало порядка 600 высокопоставленных делегатов. Уникальность этого формата сложно переоценить: в одном пространстве удалось объединить руководителей и полномочных представителей спецслужб, силовых ведомств и международных организаций из более чем 100 стран мира. В эпоху глобальной фрагментации проведение столь масштабной встречи служит прямым свидетельством высокого международного авторитета Азербайджана и глубокого доверия к Бакинской платформе. Когда на одной площадке собираются первые лица ведомств, отвечающих за святая святых национальной безопасности своих государств, открываются принципиально иные возможности для того, чтобы трансформировать экспертные обсуждения в практическое, осязаемое сотрудничество.

Особую значимость повестке дня придало обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам форума. Анализируя текущие глобальные процессы, глава государства емко и точно охарактеризовал главный вызов нашей эпохи: «Процессы, разворачивающиеся в системе международных отношений, обострение геополитической конкуренции в сочетании с конфликтами и противостояниями в различных регионах оказывают серьезное влияние на обстановку в сфере глобальной безопасности. Углубляющийся кризис доверия и разрушение взаимопонимания делают укрепление национальных систем безопасности и сохранение международной стабильности фундаментальным и неотложным приоритетом для всех стран».

Уникальный формат диалога: Безопасность без границ и политических фильтров

Масштаб и угрожающий характер современных вызовов наглядно демонстрируют, что понятие безопасности сегодня окончательно вышло за границы отдельных государств. Ни одна страна, независимо от ее экономического потенциала, военного могущества или географического положения, не способна эффективно противостоять трансграничным угрозам в одиночку. Любой очаг кризиса или напряженности, возникающий в одном регионе, способен мгновенно распространяться на другие, подрывая экономическую стабильность, ставя под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность, а также разрушая транспортные и коммуникационные связи.

В этих реалиях Бакинский форум представляет собой уникальный международный институт, обеспечивающий непрерывность устойчивого диалога. Главная ценность Бакинской платформы заключается в ее способности сохранять каналы связи и поощрять конструктивное взаимодействие, абстрагируясь от различий в политических подходах или текущей геополитической конъюнктуре. Подобный подход жизненно необходим, поскольку международный терроризм и экстремизм все плотнее переплетаются с транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, а также нелегальной миграцией. При этом само понятие защищенности давно вышло за рамки внешней обороны рубежей: сегодня ключевой составной частью устойчивости государств становится безопасность транспортных, банковских и энергетических сетей, водных ресурсов и информационного пространства. По этой причине проведение на Форуме взаимосвязанной оценки рисков позволяет странам действовать превентивно, обеспечивая качественно иной уровень оперативной готовности перед лицом перерастания локальных кризисов в глобальные угрозы.

Ярким подтверждением того, что Бакинская платформа превратилась в действенный инструмент прямого диалога вопреки сложной геополитической конъюнктуре, стало участие в форуме руководителя Службы внешней разведки Армении Кристине Григорян. Этот позитивный шаг наглядно демонстрирует, что Бакинский форум способен выступать надежным пространством для наведения мостов, где профессиональные каналы связи и вопросы региональной стабильности ставятся выше политических разногласий. Участие армянской стороны в столь ответственном мероприятии создает конструктивный прецедент для укрепления взаимного доверия и поиска совместных ответов на общие трансграничные угрозы в регионе.

Технологический прорыв: Новое измерение антитеррористической борьбы

Особое место в фокусе внимания участников Форума занимает проблема стремительного технологического обновления деструктивных сил. В мире усиливается глобальная конкуренция за кибервозможности, искусственный интеллект и космические системы, однако технологический прогресс порождает не только новые блага, но и серьезные риски. Серьезную обеспокоенность вызывает то, как технологические достижения активно осваиваются международными террористическими сетями.

В своем обращении президент Ильхам Алиев отдельно акцентировал внимание на опасности цифровизации угроз: «Серьезную обеспокоенность вызывает использование современных технологий и новых возможностей для расширения масштабов террористической деятельности. Злоупотребление цифровыми возможностями, в том числе искусственным интеллектом, создает значительные препятствия для эффективности антитеррористических усилий, способствуя распространению радикальных идей, расширению финансовых источников, доступных террористическим сетям, и привлечению новых соучастников».

Злоупотребление цифровыми инструментами и алгоритмами искусственного интеллекта создает значительные препятствия для эффективности антитеррористических усилий. Цифровое пространство превратилось в виртуальный полигон для распространения радикальных идей, привлечения новых соучастников и расширения источников финансирования преступных структур. В сложившихся условиях борьба с терроризмом не должна ограничиваться усилиями отдельных государств, а должна оставаться одним из ключевых направлений международной координации. Продуманная система безопасности зиждется не столько на устранении последствий уже произошедших атак, сколько на способности предвидеть риски и своевременно их предотвращать. Именно поэтому ключевой задачей становится укрепление взаимного доверия и активизация обмена оперативными данными между спецслужбами, ведь практика убедительно показывает, что партнерские отношения, основанные на открытом и надежном диалоге, позволяют гибко и эффективно пресекать даже самые сложные трансграничные угрозы.

Бакинская инициатива: Объединяя усилия ради безопасного будущего

Основа Бакинского форума по безопасности была заложена по инициативе руководства Азербайджанского государства, и тот факт, что с 2023 года его география и представительность неуклонно растут, ярко отражает укрепление международных позиций страны. Находясь на стыке регионов, Азербайджан придает особое значение продвижению диалога по вопросам безопасности на различных международных и региональных площадках, выступая надежным и предсказуемым партнером.

Определяя стратегический подход нашей страны к строительству новой архитектуры безопасности, Ильхам Алиев подчеркнул: «Продуманная система безопасности зиждется не только на противодействии текущим угрозам и устранении их последствий, но, что наиболее важно, — на способности предвидеть риски и своевременно их предотвращать. Поэтому особенно важно укреплять взаимное доверие между государствами, развивать профессиональные связи между органами безопасности и повышать эффективность обмена данными».

В условиях, когда рост расходов на вооружение и непрекращающиеся конфликты оказывают разрушительное воздействие на региональные процессы и глобальную стабильность, Азербайджан предлагает понятную альтернативу — расширение взаимовыгодного сотрудничества и укрепление доверия между государствами. Проведение Бакинского форума создает реальные условия для определения конкретных направлений совместных действий, формируя прочный фундамент для трансформирования дискуссий в практические механизмы противодействия общим рискам.

Результаты IV Бакинского форума по безопасности, без сомнения, станут новым импульсом для глубокого понимания современных глобальных вызовов и укрепления связей между спецслужбами десятков стран. Выработка гибких подходов к нейтрализации киберугроз, развитие профессиональных связей и повышение эффективности обмена информацией — все это прямой вклад в создание более стабильного, безопасного и предсказуемого мира для будущих поколений. Бакинская платформа в очередной раз доказала, что перед лицом глобальных угроз именно объединенные усилия и взаимное доверие остаются единственным надежным щитом международной безопасности.