Макрон: цены на топливо во Франции стали невыносимыми
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рост цен на топливо на автозаправочных станциях стал для французов невыносимым. По его словам, ситуацию усугубляют блокада Ормузского пролива и перебои с поставками горючего.
«Блокады напрямую отражаются на нашей повседневной жизни. Французы ощущают это на себе на заправках, где цены стали невыносимыми», — написал Макрон в X по итогам переговоров с королём Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.
Французский лидер подчеркнул важность сохранения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.
По словам Макрона, власти продолжают работу по снижению напряжённости и обеспечению поставок нефти.
На фоне проблем с поставками стоимость бензина и дизельного топлива во Франции приблизилась к 3 евро за литр. На отдельных автозаправках также наблюдается дефицит топлива.