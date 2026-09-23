EBU отреагировал на возможный отказ Испании от участия в «Евровидении-2027»

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на возможный отказ Испании от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2027».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт «Евровидения», директор конкурса Мартин Грин заявил, что EBU ознакомился с заявлением президента испанской общественной телерадиокомпании RTVE Хосе Пабло Лопеса и уважает внутренний процесс испанского вещателя.

По его словам, EBU будет ожидать окончательного решения Совета директоров RTVE относительно участия Испании в конкурсе 2027 года. Мартин Грин также отметил, что в течение последнего года EBU внимательно рассматривал обеспокоенность вещателей и в результате были внесены существенные изменения в проведение «Евровидения».

В частности, были усилены меры против чрезмерного внешнего влияния и продвижения, ужесточены ограничения на голосование, профессиональные жюри вернулись в полуфиналы, а их состав стал более широким и разнообразным. Также были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасного проведения конкурса.

При этом в EBU выразили сожаление в связи с возможным отсутствием Испании на «Евровидении-2027». «RTVE участвует в конкурсе с 1961 года, и мы высоко ценим её значительный вклад в историю «Евровидения», — заявил Мартин Грин.

Он также отметил, что EBU будет разочарован, если Испания не присоединится к конкурсу, который в 2027 году пройдёт в Болгарии, и выразил надежду на возвращение RTVE к участию в будущем.

Отметим, что окончательное решение об участии Испании в «Евровидении-2027» пока не принято, так как после заявления Хосе Пабло Лопеса вопрос должен рассмотреть Совет директоров RTVE.