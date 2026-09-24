В IV Бакинском форуме по безопасности приняли участие представители из более чем 100 стран - ФОТО

IV Бакинский форум по безопасности (БФБ) на тему «Новые вызовы в архитектуре глобальной безопасности и формирование эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом» прошел в азербайджанской столице 22 сентября.

Мероприятие прошло при организационной поддержке Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана и при участии руководителей и высокопоставленных представителей международных организаций и спецслужб более чем 100 стран.

Выступивший на заседании начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что система международной безопасности переживает глубокий переходный период, а традиционные механизмы не способны гибко реагировать на новые угрозы, и подчеркнул необходимость надежного партнерства.

Заявив, что безопасность больше не ограничивается лишь защитой границ, начальник СГБ обратил внимание на то, что продолжающиеся конфликты оказывают влияние на региональные процессы, энергетические рынки и продовольственную безопасность.

В рамках БФБ также состоялось параллельное мероприятие, организованное совместно СГБ и Управлением по контртерроризму ООН на тему «Укрепление национального потенциала борьбы с терроризмом посредством оперативного партнерства». В ходе обсуждений была затронута необходимость эффективных национальных, а также международных механизмов координации против террористических угроз, порождаемых современными технологиями, и развития таких передовых инструментов платформы БФБ, как Система обмена контртеррористической информацией (CTIES).