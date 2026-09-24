В Китае создали модель ИИ для скрининга рака пищевода

Китайские ученые разработали модель искусственного интеллекта Damo Eagle для скрининга рака пищевода.

Об этом сообщила технологическая корпорация Alibaba.

Модель совместно разработана научно-исследовательским подразделением Alibaba — Академией «Дамо», Онкологической больницей провинции Сычуань и Онкологическим центром Университета Сунь Ятсена.

Модель не требует интубации или введения контрастного вещества. Damo Eagle достаточно проанализировать стандартную компьютерную томографию грудной клетки для выявления риска рака пищевода, включая ранние стадии и предраковые поражения.

Чувствительность модели в случаях с раком пищевода (вероятность того, что больной будет классифицирован именно как больной) достигает 90%, а чувствительность при предраковых поражениях с очень слабыми сигналами — 52,5%. Специфичность модели (вероятность того, что не больные субъекты будут определены именно как не больные) достигает 99,2%.

Модель прошла проверку на более чем 80 тыс. случаев в трех странах. Научная статья, посвященная этой модели, опубликована в международном медицинском журнале Nature Medicine. Согласно статистике Национального онкологического центра Китая, ежегодно в КНР диагностируется около 220 тыс. новых случаев рака пищевода, из которых 190 тыс. заканчиваются летальным исходом.