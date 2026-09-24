В Губе произошел оползень на автомобильной дороге - ФОТО

В Губинском районе произошел оползень.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зафиксирован на 7-м километре автомобильной дороги Рустов -Ханягях.

В результате оползня на асфальтовом покрытии дороги образовались трещины. В настоящее время в зоне оползания в целях обеспечения безопасности движения автомобилей натянуты предупреждающие ленты.

Отметим, что указанная автомобильная дорога соединяет с районным центром несколько горных сел.