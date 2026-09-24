Короли дорог. Кто фаворит Бакинской трассы?

Баку снова готовится к скорости. Гран-при Азербайджана традиционно не прощает ошибок: здесь длиннейшие прямые сменяются узкими поворотами Старого города, а один неудачный манёвр способен в мгновение перечеркнуть весь гоночный уик-энд.

В 2026 году интрига особенно велика. Лидер чемпионата Кими Антонелли приезжает в Баку после очередной победы и с серьёзным преимуществом в общем зачёте, но рядом остаются Джордж Расселл, Ландо Норрис и Макс Ферстаппен — гонщики, способные воспользоваться любой ошибкой соперника. Так, кто же выглядит главным претендентом на победу на улицах Баку? Немного разбираемся в фаворитах Гран-при Азербайджана — 2026.

Начать хочется, конечно же, с лидера общего зачета. Отрыв между Антонелли и его партнером по команде «Мерседес» Джорджем Расселом составляет уже 81 очко. После бакинской гонки в сезоне остается еще 8 гран-при, однако, в столице Азербайджана итальянец может сделать очередной шаг вперед и увеличить и без того большой отрыв от преследователей. Тем более, в Баку Кими еще не побеждал, что является еще и дополнительной мотивацией. В прошлом году его отставание от испанца Карлоса Сайнса в Баку составило около двух с половиной секунд, что не позволило Антонелли забраться на третью ступень пьедестала. К слову, от победившего тогда Ферстаппена из «Ред Булла» он отстал на более чем 21 секунду.

Расселл тогда был вторым, отстав от нидерландца на 14 секунд. Внутреннее соперничество в немецкой команде никто не отменял, потому и сам Джордж, являясь партнером Антонелли постарается сократить отставание в личном зачете. Но, и он в Баку еще не побеждал. Лучшим результатом британца было то самое второе место. Оба пилота имеют своих поклонников и среди азербайджанских любителей автогонок, что также говорит о поддержке трибун, с учетом, конечно же, самих болельщиков «Мерседеса».

А, вот, бывший пилот «Мерседеса», а ныне представитель «Феррари» Льюис Хэмилтон, в отличии от упомянутых гонщиков, является самым опытным на трассе в Баку. Он тут и побеждал, и попадал в аварию, одним словом, прошел огонь, воду и медные трубы. Правда, трасса в Баку обычно не была благосклонной к итальянской команде. И тут речь идет о финальной гонке. Монегаск Шарль Леклер является настоящим мастером квалификации, заработав кучу поулов (даже четыре подряд) за последние годы в столице Азербайджана, но, в решающих заездках ему откровенно не везло. Иногда, он даже не доезжал до финиша. Вариантивность машины от гонки к гонке, о которой говорил Леклер накануне гран-гри может сыграть как на руку, так и против. Увидим, какие оптимальные настройки ему удастся найти в этот раз.

Теперь о «McLaren». Именно британская команда сделала за последние годы, пожалуй, наибольший шаг вперед. Ландо Норрис является действующим чемпионом, но, вряд ли сможет удержать титул, учитывая расклад в таблице пилотов. Отставание от Антонелли приближается к ста очкам. К слову, Норрис на последнем испанском гран-при был третьим, а побеждал в последний раз три гонки назад в Нидерландах. У его партнера австралийца Оскара Пиастри ситуация обратная. Он был первым в столице Азербайджана два года назад, а в прошлом году закончил финальную гонку едва начав ее. Поэтому, первым делом он отметил сочетание зон торможения, к которым ему необходимо быть готовым, чтобы повторить успех двухгодичной давности. Пиастри лишь седьмой в зачете, а гонку в Испании завершил на восьмом месте. Зато, в Монце он вошел в первую пятерку. Австралиец отмечает, что поиск оптимальных настроек, о которых также говорил Леклер, является главной составляющей успеха.

Не стоит сбрасывать со счетом «Red Bull». Да, возможно, эта машина уже не имеет такого отрыва в конфигурациях и в результатах, как в прошлые годы. Но, именно пилоты этой команды уже побеждали в Баку много раз. Кроме того, именно гонщик «Red Bull» Макс Ферстаппен является действующим чемпионом в Баку. Он стал вторым пилотом, нарушивший так называемый «бакинский синдром». Первым, к слову, был также пилот данной команды Серхио Перес (ныне выступающий за «Cadillac»). Опыт нидерландца помогает ему в самые трудные моменты. В Испании он был вторым, двумя неделями ранее в Монце – третьим. В этом сезоне Макс еще ни разу не побеждал, и исправить эту не очень удачную статистику он постарается в первую очередь. Ему бакинская трасса знакома намного больше, чем почти всем участникам гран-при. В этом сезоне в команде даже имеется своеобразная конкуренция. Из-за травмы Исака Хаджара неплохо проявил себя заменивший его на двух последних гонках Лиам Лоусон, правда, его основной командой является дочерняя «Racing Bulls».

Это были основные команды и пилоты, которые могут стать главными фаворитами бакинской гонки, однако, именно эта трасса всегда приносила кучу сюрпризов. Поэтому, коллективы «Racing Bulls», «Alpine», «Haas», «Audi», «Williams», «Aston Martin» и «Cadillac» могут вполне составить настоящую конкуренцию лидерам сезона. Ведь тут есть такие именитые гонщики, как Пьер Гасли, который также умеет удивлять, Карлос Сайнс, Франко Колапинто. Увы, Валттери Боттас, Серхио Перес, Фернандо Алонсо, проводят не лучшие сезоны в коллективах, уступающих фаворитам, но, именно они уже на протяжении многих лет задавали тон на трассе в Баку. Почему бы не удивить в этот раз, ведь Гран-При Азербайджана всегда был полон настоящих сюрпризов для истинных любителей гоночной стихии…

ЭМИН АХМЕДОВ