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Харви Вайнштейна приговорили еще к 15 годам тюрьмы

Феликс Вишневецкий11:03 - Сегодня
Харви Вайнштейна приговорили еще к 15 годам тюрьмы

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорён к 15 годам лишения свободы после признания его виновным в сексуальном насилии над бывшей сотрудницей телепроизводства Мириам Хейли в 2006 году. 

Об этом сообщает The Guardian.

Прокуратура Нью-Йорка просила назначить Вайнштейну 20 лет тюрьмы, тогда как защита настаивала на девятилетнем сроке.

В 2024 году предыдущий приговор Вайнштейну в Нью-Йорке был отменён высшей судебной инстанцией штата, после чего было назначено новое разбирательство. На повторном процессе в 2025 году его вновь признали виновным по делу М.Хейли.

Отметим, что 74-летний Х.Вайнштейн также продолжает отбывать наказание по отдельному делу в Калифорнии, где в 2022 году был приговорён к 16 годам лишения свободы.

Напомним, что дело Вайнштейна стало одним из наиболее известных уголовных дел, связанных с движением #MeToo.

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