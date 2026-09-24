Бакинский метрополитен перейдет на усиленный режим работы из-за Формулы-1

В связи с предстоящим в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1 график работы Бакинского метрополитена будет изменен.

Как сообщили 1news.az в ЗАО «Бакинский метрополитен», в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий с 24 по 26 сентября три станции - «Ичеришехер», «Сахиль» и «28 Мая» - будут работать в усиленном режиме. На эти станции на основе графика дежурств будет привлечена дополнительная рабочая сила.

В ночь с 24 на 25 и с 25 на 26 сентября вход для пассажиров на указанные три станции будет открыт до 01:00.

Движение по Зеленой и Фиолетовой линиям будет организовано в обычном режиме, при этом остальные станции Красной линии будут закрываться в 00:00.