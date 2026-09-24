Бельгия больше не считает США ближайшим союзником страны и ЕС

МИД Бельгии считает, что Соединенные Штаты при нынешнем лидере Дональде Трампе больше не являются надежным союзником для страны и государств Евросоюза в целом.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилась газета Financial Times (FT).

«Теперь ясно, что американский партнер больше не является тем союзником, каким был в прошлом», — отмечается в нем. Этот стратегический документ, по данным FT, был подготовлен внешнеполитическим ведомством королевства в конце прошлого года.

Его авторы выступили за «тщательную переоценку» отношений между ЕС и Бельгией с одной стороны и США с другой, добавив, что происходящее сейчас в Соединенных Штатах «вероятно, поставит под угрозу ряд жизненно важных интересов Бельгии и Европейского союза».

Указав на необходимость «взаимодействия с нынешней администрацией США», аналитики рекомендуют продолжать дискуссии с демократической оппозицией, взаимодействовать с Конгрессом и «выявлять новые поколения двухпартийных элит, которые могли бы сыграть роль в Америке завтрашнего дня».

Источник: ТАСС