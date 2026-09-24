Стало известно о состоянии Зейнаб Ханларовой после сообщений об операции 

В ряде азербайджанских СМИ распространилась информация об операции Зейнаб Ханларовой.

Ранее в азербайджанских СМИ распространилась информация о том, что народная артистка Азербайджана, 89-летняя Зейнаб Ханларова, якобы перенесла операцию в Турции – однако данная информация оказалась недостоверной, её в социальной сети Instagram опроверг личный стилист певицы Рашад Алиев.

«Новость о том, что народная артистка Зейнаб Ханларова перенесла операцию, - полная ложь и клевета. Вторая и точная информация: Зейнаб ханум находится в Италии, и состояние её здоровья прекрасное» - отмечает Р.Алиев, подчеркивая, что распространенная ложная информация, обеспокоила множество людей и призывая СМИ не использовать имя певицы в таком контексте для набора просмотров.

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