На Гран-при Азербайджана Формулы 1 стартовала первая сессия свободных заездов

В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт первой сессии свободных заездов.

Пилоты гоночных команд начали подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу – отметим, что результаты сессии станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая в предстоящую субботу – 26 сентября.

Подчеркнем, что Гран-при Азербайджана 2026 года станет десятым этапом Формулы 1, который пройдёт на городской трассе в азербайджанской столице. Впервые этап Формулы-1 состоялся в Баку в 2016 году под названием Гран-при Европы, а с 2017 года гонка проводится как Гран-при Азербайджана.

В 2026 году гоночный уикенд в Баку пройдёт с 24 по 26 сентября.

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