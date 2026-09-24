Установлен рекорд по числу иностранных гостей на Гран-при Азербайджана Формулы-1

В Баку в рамках юбилейного, 10-го Гран-при Азербайджана Формулы-1 число иностранных туристов достигло рекордного показателя, превысив 16 тысяч человек.

Это самый высокий показатель за весь период проведения этапа Формулы-1 в столице Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на операционную компанию «Бакинское городское кольцо».

Для сравнения, в прошлом году число иностранных гостей составило 14 тысяч человек.

Рост международного интереса к гонке отражается и на продажах билетов. Билеты на Гран-при Азербайджана 2026 года приобрели болельщики из более чем 120 стран, что свидетельствует о дальнейшем расширении международной географии соревнования.

«Юбилейный, 10-й Гран-при не только привлёк в Баку рекордное число иностранных гостей, но и вновь направил внимание болельщиков со всего мира на столицу Азербайджана», — отмечают в операционной компании «Бакинское городское кольцо».