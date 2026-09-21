В Азербайджане облегчат визовый режим к ЧМ по футболу U-15

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с проведением первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в страну в связи с проводимым в Азербайджане первым чемпионатом мира и фестивалем по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival) и предъявившие любой из документов, указанных во 2-й части настоящего Распоряжения, с 22 сентября по 5 ноября 2026 года могут получить визу в международных аэропортах Азербайджана.

Документами, являющимися основанием для выдачи визы, считаются официальное пригласительное письмо Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и документ, подтверждающий прохождение аккредитации через систему электронной регистрации в соответствии с соответствующими правилами Международной федерации футбола (ФИФА).

Министерство иностранных дел должно проинформировать Международную федерацию футбола (ФИФА), Международную ассоциацию воздушного транспорта и соответствующие органы зарубежных стран об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с этим событием. Министерство также должно обеспечить размещение информации об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с FIFA U-15 World Cup and Festival, а также о возможности получения электронных виз иностранцами и лицами без гражданства посредством системы «ASAN Viza» на интернет-информационных ресурсах министерства, а также посольств и консульств Азербайджана в зарубежных странах.

Государственная миграционная служба должна проинформировать авиационные компании, осуществляющие полеты в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан в связи с проведением первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).