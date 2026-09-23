Ильхам Алиев соболезнует в связи со смертью брата правителя Дубая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов, правителю Дубая шейху Мохаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной его брата шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.

«Меня крайне опечалила весть о кончине вашего брата – выдающегося государственного деятеля шейха Ахмеда бен Рашида Аль Мактума. Разделяю вашу боль в связи с этой невосполнимой утратой, от себя лично и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам и всем членам вашей семьи. Allah rəhmət eləsin!» — говорится в послании азербайджанского лидера.