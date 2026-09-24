 В Казахстане после гибели военных на учениях начали расследовать уголовное дело - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Казахстане после гибели военных на учениях начали расследовать уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:55 - Сегодня
В Казахстане после гибели военных на учениях начали расследовать уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела после гибели военнослужащих во время учений на Каспии.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

"По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. На месте происшествия находятся сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечено, что проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

13:13

19 военнослужащих Казахстана унесло в море во время учений на Каспии, погибли 9 человек.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобороны республики.

Отмечается, что троих военнослужащих спасли, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных.

"На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы", – говорится в сообщении военного ведомства Казахстана.

На место происшествия экстренно направилась комиссия Минобороны во главе с главой ведомства генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.

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