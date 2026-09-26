Эксперты увидели следы генеративного ИИ на опубликованном Трампом фото с Си Цзиньпином

Снимок, размещённый в официальном аккаунте президента США Дональда Трампа в Truth Social, на котором он стоит рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, «почти наверняка» обработан с помощью генеративного искусственного интеллекта, считают эксперты.

Как сообщил агентству AFP эксперт по анализу данных Мэтью Стамм из Университета Дрекселя, на изображении видны следы, «оставленные генеративным искусственным интеллектом».

Фотография сделана на красной ковровой дорожке на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. На ней лицо Д. Трампа бесстрастно, тогда как на аналогичных изображениях и видео, ранее опубликованных информагентствами, он морщится от шума пролетающих истребителей.

На снимке из Truth Social на главе Белого дома однотонный синий галстук и только одна перчатка, тогда как на кадрах, опубликованных СМИ, он в полосатом галстуке и перчатках на обеих руках. Кроме того, на женщине на заднем плане другая обувь.

Видео и фото с поморщившимся Д. Трампом на фоне спокойного Си Цзиньпина вызвали насмешки в адрес американского президента, в том числе со стороны телеведущего Джимми Фэллона. Комментаторы также обратили внимание, что президент США был в перчатках и пальто при температуре около 18 градусов.