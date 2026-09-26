Заместители премьер-министров Азербайджана и России обсудили экономические связи

Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в частности сотрудничество в торгово-экономической сфере, включая промышленность, энергетику, транспорт и логистику.