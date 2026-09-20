Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Посольство Украины поздравило Азербайджан с 20 сентября — Днем государственного суверенитета.

Как передает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«От всего сердца поздравляем Азербайджан с этим важным государственным праздником! Пусть Азербайджан и впредь укрепляет свою государственность, развивается и процветает, а его народ живет в мире, единстве и благополучии.

Украина и Азербайджан во все времена поддерживали и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Наши страны последовательно развивают дружественные связи и взаимовыгодное стратегическое партнерство. И мы искренне благодарны руководству и народу Азербайджана за солидарность и поддержку Украины.

Мира, благополучия и процветания, Азербайджанская Республика! С Днем государственного суверенитета!» — говорится в сообщении.