 Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

First News Media18:12 - Сегодня
Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Посольство Украины поздравило Азербайджан с 20 сентября — Днем государственного суверенитета.

Как передает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«От всего сердца поздравляем Азербайджан с этим важным государственным праздником! Пусть Азербайджан и впредь укрепляет свою государственность, развивается и процветает, а его народ живет в мире, единстве и благополучии.

Украина и Азербайджан во все времена поддерживали и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Наши страны последовательно развивают дружественные связи и взаимовыгодное стратегическое партнерство. И мы искренне благодарны руководству и народу Азербайджана за солидарность и поддержку Украины.

Мира, благополучия и процветания, Азербайджанская Республика! С Днем государственного суверенитета!» — говорится в сообщении.

Поделиться:
394

Актуально

Мнение

Путь к полному суверенитету: политическая и военная стратегия Ильхама Алиева

1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической ...

Политика

Haber Global рассказал о восстановлении суверенитета Азербайджана

Мнение

192 имени, которые мы не забудем: фотографии шехидов 19-20 сентября

Политика

Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Севиндж Фаталиева: 20 сентября стало поворотной точкой в истории азербайджанской государственности

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

Хикмет Гаджиев: Конфликт Ирана и США можно решить дипломатией

Сахиба Гафарова: При председательстве Азербайджана особое внимание уделялось институциональному развитию Движения неприсоединения

Депутат заступился за отчисленного из вуза студента

Эрдоган поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения Баку от оккупации - ФОТО

Последние новости

В массовом ДТП в Джалилабаде пострадали трое, включая ребенка - ФОТО

Сегодня, 20:20

В Баку огромный экран упал на людей: есть пострадавшая - ВИДЕО

Сегодня, 19:58

Атаки хуситов обрушили фондовые рынки стран Персидского залива

Сегодня, 19:43

США и Китай обсудят искусственный интеллект, пошлины и критические минералы

Сегодня, 19:25

Северная Корея запустила баллистическую ракету

Сегодня, 19:00

Китай заявил о прорыве в производстве чипов памяти

Сегодня, 18:40

Эмин Гусейнов: в Ходжавенд вернулись 1 083 семьи

Сегодня, 18:25

Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Сегодня, 18:12

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 18:00

Эд Ширан высказался о Газе после спора с пропалестинским рэпером - ВИДЕО

Сегодня, 17:45

Трамп поручил переоборудовать триумфальную арку в военный комплекс

Сегодня, 17:18

При атаке дронов на Москву пострадал рынок «Садовод» - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В Азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня государственного суверенитета

Сегодня, 16:35

В колодце в Агдаме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 16:11

Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судоходства

Сегодня, 15:45

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Сегодня, 15:28

Севиндж Фаталиева: 20 сентября стало поворотной точкой в истории азербайджанской государственности

Сегодня, 15:13

Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета - ФОТО

Сегодня, 14:53

Тегеран предложил Еревану активнее участвовать в коридоре «Север — Юг»

Сегодня, 14:37

Сергей Рябков: новая встреча РФ и США пройдет в ближайшие недели

Сегодня, 14:20
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросеСегодня, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37