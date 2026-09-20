Севиндж Фаталиева: 20 сентября стало поворотной точкой в истории азербайджанской государственности

20 сентября — День государственного суверенитета — занимает особое место в современной истории азербайджанской государственности и имеет важное политическое и духовное значение.

Об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

«Эта дата знаменует собой не просто завершение определенного военно-политического процесса, а достижение одной из главных стратегических целей, к которой Азербайджан последовательно шел на протяжении многих лет, — полного восстановления суверенной власти государства на всей территории страны.

Суверенитет — это не только юридический статус государства. Он означает безусловное осуществление государственной воли на всей территории страны, одинаковую силу Конституции и законов в каждом ее уголке, а также полный национальный контроль над границами, безопасностью и принятием политических решений. Несмотря на то, что Азербайджан на протяжении многих лет являлся международно признанным суверенным государством, оккупация части его территорий препятствовала полноценной реализации этого суверенитета на практике. Именно поэтому путь, пройденный Азербайджаном за последние десятилетия, нельзя рассматривать исключительно как борьбу за территории. Это одновременно была борьба за целостность государственной власти.

Почти 30-летний период оккупации наглядно продемонстрировал разрыв между нормами международного права и реальной политической волей по их обеспечению. Территориальная целостность Азербайджана признавалась международным сообществом, существовали соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, однако их выполнение так и не было обеспечено. Многолетний переговорный процесс также не привел к прекращению оккупации.

44-дневная Отечественная война 2020 года коренным образом изменила эту политическую реальность. Азербайджан восстановил территориальную целостность на значительной части своих земель и решительно положил конец статус-кво, сохранявшемуся в регионе на протяжении десятилетий. Однако процесс полного обеспечения государственного суверенитета на тот момент еще не был завершен.

Создание 23 апреля 2023 года пограничного контрольно-пропускного пункта «Лачин» стало на этом этапе решающим стратегическим шагом. Обеспечив полный контроль над государственной границей, Азербайджан на практике реализовал один из фундаментальных принципов суверенитета. Тем самым было однозначно продемонстрировано, что в пределах международно признанных границ государства не может существовать территория, неподконтрольная центральной власти, либо некое особое правовое пространство.

Локальные антитеррористические мероприятия, проведенные 19–20 сентября 2023 года, стали завершающим и определяющим этапом этого процесса. Всего за 23 часа 43 минуты поставленные задачи были полностью выполнены, в Карабахском регионе Азербайджана был восстановлен конституционный строй, а юридическая и фактическая целостность государственной власти обеспечена на всей территории страны. Главный итог заключается в том, что международно признанные границы Азербайджана и фактические границы осуществления государственной власти впервые полностью совпали — именно поэтому 20 сентября стало поворотной точкой в истории азербайджанской государственности.

Восстановление полного суверенитета коренным образом изменило и политическую повестку Азербайджана. Карабах больше не является территориальной проблемой, ожидающей своего решения, — сегодня перед государством стоят иные задачи: восстановление освобожденных территорий, возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли, полноценная интеграция этих территорий в экономическую и социальную систему страны, а также новая региональная роль Азербайджана, который сегодня говорит уже не об управлении последствиями прежнего конфликта, а о формировании будущего региона. В азербайджано-армянских отношениях основной темой является уже не территориальный вопрос, а установление мира между двумя государствами, определение границ, открытие коммуникаций и перспективы будущего сотрудничества.

Азербайджанский флаг над Ханкенди, деятельность государственных институтов, создание Карабахского университета, восстановление городов и сел свидетельствуют о том, что суверенитет перестал быть исключительно политико-правовым понятием. Он приобретает реальное содержание в каждом построенном доме, в каждой открытой школе, в каждой новой дороге на освобожденных территориях.

Учреждение Дня государственного суверенитета в этом контексте имеет значение как с точки зрения сохранения исторической памяти, так и как политический посыл, обращенный в будущее. Эта дата будет напоминать будущим поколениям о том, результатом какого долгого и сложного пути стали полнота государственной независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Однако восстановление суверенитета — это не завершение процесса. Напротив, это начало нового этапа. Быть полностью суверенным государством означает постоянно укреплять этот суверенитет политической стабильностью, сильной экономикой, надежной системой обороны, современными государственными институтами и независимой внешней политикой. Именно в этом заключается главный политический смысл 20 сентября: Азербайджан не только восстановил полный контроль над своей территорией, но и еще больше укрепил возможность самостоятельно определять собственное будущее.