В Азербайджане создана рабочая группа для изучения албанского христианского наследия на территории Армении

Рабочая группа с целью изучения албанского христианского наследия, расположенного на территории нынешней Армении создана в Общине Западного Азербайджана.

В частности, речь идет об исторических регионах Зангезур, Даралаяз и бассейне озера Гёйчя.

Как сообщает Община, группа создана для исследования научными методами истории, архитектурных и эпиграфических особенностей, а также принадлежности церквей, часовен, хачкаров и монастырей на основе архивных документов и других первоисточников.

«В азербайджанской научной среде распространено мнение о том, что документы Албанского католикосата XVI–XIX веков уничтожены полностью. Потери несомненны, однако в архивных и рукописных фондах ряда стран хранятся многочисленные документы и источники, касающиеся как албанских католикосов, так и религиозно-общественной истории эпохи, а часть их уже опубликована. Эти материалы разрознены по различным фондам. Их систематический поиск и сбор в единой научной базе составляют основную миссию рабочей группы. В настоящее время в Общине Западного Азербайджана уже имеется по этой теме несколько сотен документов», - отмечается в сообщении Общины.

Подчеркивается, что сентябрьский визит зарубежных дипломатов в монастырский комплекс Гандзасар продемонстрировал, что культурное наследие вышло в дипломатическую повестку дня.

«Община Западного Азербайджана считает многослойное религиозно-культурное наследие на территории нынешней Армении, в том числе средневековые памятники Кавказской Албании, частью своего наследия как наследники депортированных азербайджанцев. Эту позицию в международной научной среде могут обосновать только факты, опирающиеся на источники, и проверяемые повторно исследования. Данное исследование послужит также документированию историко-культурных оснований безопасного и достойного возвращения депортированного населения», - говорится в сообщении.