МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военнослужащих во время военных учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море.
«Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана.
Да упокоит Аллах души погибших с миром, а их семьям дарует силы и терпение в это трудное время.
Надеемся на благополучное спасение всех пропавших без вести и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему военнослужащему», — говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.
19 военнослужащих Казахстана унесло в море во время учений на Каспии, погибли 9 человек.
Отмечается, что троих военнослужащих спасли, в том числе один госпитализирован.
Ведутся поиски остальных.