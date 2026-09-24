МИД Азербайджана соболезнует в связи с гибелью военнослужащих Казахстана

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью военнослужащих во время военных учений Военно-морских сил Казахстана в Каспийском море.

«Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих, а также братскому народу и правительству Казахстана.

Да упокоит Аллах души погибших с миром, а их семьям дарует силы и терпение в это трудное время.

Надеемся на благополучное спасение всех пропавших без вести и желаем скорейшего выздоровления пострадавшему военнослужащему», — говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

19 военнослужащих Казахстана унесло в море во время учений на Каспии, погибли 9 человек.

Отмечается, что троих военнослужащих спасли, в том числе один госпитализирован.

Ведутся поиски остальных.